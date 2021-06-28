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понедельник, 28 июня 2021 11:22

Мужчина, который облил преподавательницу дерьмом, объяснил свой поступок

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Мужчина, который облил преподавательницу дерьмом, объяснил свой поступок
В Черновицкой области на завуча медколледжа вылили ведро фекалий. Фото: скриншо с видео

Мужчину, который облил дерьмом преподавательницу Новоселицкого медколледжа в Черновицкой области, зовут Дмитрий Корней.

Поступил так, потому что преподавательница требовала у сына-студента взятку за экзамен - €300. Он не заплатил. В конце концов, не сдал экзамен. Об этом семья узнала за день до выпускного. Поэтому мужчина "не знал, как поступить иначе". Слова отца подтвердил и сам студент, Сергей Корней. Рассказал, что преподавательница при встрече сказала заплатить, чтобы "все было хорошо с экзаменом".

"Узнали, что сын не сдал экзамен за день до выпускного. Облить грязью было нетолерантно с моей стороны, но не знал, как поступить иначе. Я считаю, что за учебу не надо платить взятки", - говорит Дмитрий Корней, передает Общественное.

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Преподавательница же говорит, что денег не требовала. Обвинения называет ложью. Поступок мужчины объясняет тем, что в городе его называют "скандальным".

"Очень боюсь за свою семью и за свое здоровье, поэтому обратилась в полицию", - рассказывает Анна.

26 июня в полиции открыли уголовное производство. Дело расследуют как хулиганство. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы. Известно, что ранее в полиции открывали дело по факту хулиганства с его стороны.

В Новоселицком медицинском колледже в день вручения дипломов на завуча и по совместительству куратора одной из групп вылили ведро нечистот. 33-летняя женщина вызвала полицию. Рассказала, что незнакомцы облили ее возле Дома культуры, куда она была приглашена на мероприятие. В сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина подходит к празднично одетой женщине, берет в руки ведро и выливает на нее что-то коричневого цвета с криком "Это тебе за сына!". Рядом в это время находятся несколько молодых людей в костюмах.

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