Мужчина избил школьника до сотрясения мозга

 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 333
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 504
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 288
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 369
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1503
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1197
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1107
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 630
Фото
Все фото
10
7
4
3
10
Исчезновение и гибель 15-летнего парня: сообщили важные подробности
Исчезновение и гибель 15-летнего парня: сообщили важные подробности
Банда похитила бизнесмена и требовала отказаться от заемных денег
Банда похитила бизнесмена и требовала отказаться от заемных денег
89-летняя женщина нашла в сарае мешок с кусками тела
89-летняя женщина нашла в сарае мешок с кусками тела
Сказали, что родители в беде: узники СИЗО выманили у школьницы деньги
Сказали, что родители в беде: узники СИЗО выманили у школьницы деньги
Выстрелы и фейерверки: в Киеве Нацкорпус заблокировал базу титушок ОПЗЖ
Выстрелы и фейерверки: в Киеве Нацкорпус заблокировал базу титушок ОПЗЖ
Видео
Все видео
Легковушка дрифтовала на перекрестке между другими автомобилями
Легковушка дрифтовала на перекрестке между другими автомобилями
Джип на бешеной скорости убегал от полиции и врезался в бензовоз - жуткие последствия ДТП
Джип на бешеной скорости убегал от полиции и врезался в бензовоз - жуткие последствия ДТП
Вооруженные воры вывезли мужчину в лес и ограбили
Вооруженные воры вывезли мужчину в лес и ограбили
Из Украины выдворили криминалитета "Гочу"
Из Украины выдворили криминалитета "Гочу"
В торговом центре произошел пожар
В торговом центре произошел пожар
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 504
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 711
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1197
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 630
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 432
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1071
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 23:47

Мужчина избил школьника до сотрясения мозга

  Комментировать
Мужчина избил школьника до сотрясения мозга
Мальчика избили из-за игры в снежки.

На Прикарпатье мужчина ударил по голове 13-летнего подростка. Тот случайно попал снежком в его дочь.

Инцидент произошел на школьном дворе, сообщает ТСН.

Пострадавший мальчик рассказал, что во время игры в снежки случайно попал второкласснице в неодетый на голову капюшон. Девочка пожаловалась отцу, который в ответ ударил парня.

"Он как ударил меня кулаком сверху по голове - я упал в кусты и потерял сознание", - рассказал школьник.

Он не помнит подробностей. Но, по словам его друзей, мужчину напугал крик директора из окна школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врачи боролись почти месяц: умерла избитая матерью 4-летняя девочка

Мальчика отпустили с уроков, а по дороге домой ему стало плохо. Ребенок жаловался на тошноту и головокружение. У школьника диагностировали сотрясение мозга.

Полиция нашла не менее пяти свидетелей, которые видели нападение.

Также выяснилось, что мужчина уже имеет проблемы с законом. Против него возбуждены уголовные производства. И сейчас в суде продолжается рассмотрение этих производств.

Ранее в Днепропетровской области молодая мать жестоко избила своего маленького сына, а на следующий день он умер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина избил школьника до сотрясения мозга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 67207
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 46567
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 32797
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 29529
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками
9
 Просмотров: 17703
Происшествия
Заробитчанам продавали фальшивые паспорта ЕС
Заробитчанам продавали фальшивые паспорта ЕС Просмотров: 144
Исчезновение и гибель 15-летнего парня: сообщили важные подробности
Исчезновение и гибель 15-летнего парня: сообщили важные подробности
10
 Просмотров: 2745
Банда похитила бизнесмена и требовала отказаться от заемных денег
Банда похитила бизнесмена и требовала отказаться от заемных денег
7
 Просмотров: 612
89-летняя женщина нашла в сарае мешок с кусками тела
89-летняя женщина нашла в сарае мешок с кусками тела
4
 Просмотров: 1593
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 2754
Больше всего комментируют
10
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Поставщики изменили январские цены на газ: перечень обновленных тарифов
1
Сталлоне приобрел элитный спорткар
Голосов: 22
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть