Мужчина избил школьника до сотрясения мозга

Мальчика избили из-за игры в снежки.

На Прикарпатье мужчина ударил по голове 13-летнего подростка. Тот случайно попал снежком в его дочь.

Инцидент произошел на школьном дворе, сообщает ТСН.

Пострадавший мальчик рассказал, что во время игры в снежки случайно попал второкласснице в неодетый на голову капюшон. Девочка пожаловалась отцу, который в ответ ударил парня.

"Он как ударил меня кулаком сверху по голове - я упал в кусты и потерял сознание", - рассказал школьник.

Он не помнит подробностей. Но, по словам его друзей, мужчину напугал крик директора из окна школы.

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Мальчика отпустили с уроков, а по дороге домой ему стало плохо. Ребенок жаловался на тошноту и головокружение. У школьника диагностировали сотрясение мозга.

Полиция нашла не менее пяти свидетелей, которые видели нападение.

Также выяснилось, что мужчина уже имеет проблемы с законом. Против него возбуждены уголовные производства. И сейчас в суде продолжается рассмотрение этих производств.

Ранее в Днепропетровской области молодая мать жестоко избила своего маленького сына, а на следующий день он умер.