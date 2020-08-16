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воскресенье, 16 августа 2020 18:11

Мужчина избил и посадил на цепь сына сожительницы

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Мужчина избил и посадил на цепь сына сожительницы
В Одесской области пьяный 50-летний мужчина ударил в лицо 10-летнего сына своей сожительницы и приковал его цепью к радиатору. Фото: racurs.ua

В Болградском районе Одесской области 50-летний иностранец в состоянии алкогольного опьянения ударил в лицо 10-летнего сына своей сожительницы. А потом приковал его цепью к радиатору.

В полицию обратилась бабушка мальчика, которому на неадекватное поведение мужчины пожаловалась 15-летняя сестра обиженного ребенка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мать детей утверждала, что не видела, как ее сожитель ведет себя с детьми. Полицейские при осмотре ее доме нашли цепь, которой приковывали мальчика", - сказано в сообщении.

Известно, что мать детей полицейские неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Мужчине объявили о подозрении по статьям "умышленное легкое телесное повреждение" и "незаконное лишение свободы или похищение человека". Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Продолжается в следствие по делу об избиении матерью 11-летней дочери в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области. Выяснилось, что девочку систематически избивали и привязывали на цепь, чтобы не убегала. А посоветовала методы такого воспитания 41-летняя подруга родителей.

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Дата
16
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