Мужчина избил до смерти жену и ушел ночевать к друзьям

В Одесской области мужчина до смерти избил жену и ушел ночевать к друзьям. Фото: npu.gov.ua

В Березовском районе Одесской области 56-летний мужчина избил до смерти 62-летнюю жену и ушел ночевать к друзьям.

"Скорую" вызвала дочь потерпевшей, которая утром зашла к матери. Но спасти ее не смогли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Между супругами вспыхнула внезапная ссора, которая закончилась тем, что мужчина избил женщину и ушел ночевать к друзьям. От травм 62-летняя потерпевшая скончалась в больнице", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без сознания нашли в гараже: мужчина до смерти забил мать двоих детей

Преступника задержали. Избрания меры пресечения он ожидает под стражей.

За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, ему грозит до 10 лет заключения.

В Цвижине Винницкой 35-летний мужчина забил до смерти 30-летнюю сожительницу. А позже заявил в полицию, что нашел женщину мертвой во дворе. Однако следователи установили причастность мужчины к преступлению и задержали его.