Мужчина из ревности зарезал жену и пытался покончить с собой

В Тернопольской области в Борщевском районе ссора между супругами закончилась трагедией.

Мужчина приревновал свою жену и зарезал ее ножом. После этого пытался совершить самоубийство, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

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Фото: tp.npu.gov.ua

"Несчастье случилось 27 ноября около 14:00. По предварительной информации, ссора между мужчиной и женщиной возникла из-за ревности. Во время конфликта мужчина схватил нож и нанес им два удара жене в руки и лицо. После этого попытался покончить жизнь самоубийством, перерезав себе горло . Однако рана оказалась не смертельной, и нападающий оставил помещение ", - говорится в сообщении.

Тело 43-летней потерпевшей в доме нашел сын. Он вызвал полицию и скорую. Женщина умерла от кровопотери еще до приезда медиков.

47-летнего нападающего задержали. Он в содеянном сознался. Вскоре ему изберут меру наказания.

В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли убитой 74-летнюю женщину. Тело в собственном доме обнаружил ее муж 30 ноября. Эксперты насчитали на теле жертвы не менее 32 колото-резаных раны грудной клетки. Подозреваемого задержали на Харьковщине. Им оказался 43-летний бывший сожитель невестки погибшей.