Мужчина в собственном доме нашел убитую жену

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 477
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1989
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2664
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6903
Фото
Все фото
3
7
7
4
4
Водитель электрокара влетел в грузовик: есть пострадавший
Водитель электрокара влетел в грузовик: есть пострадавший
Ехала семья с 13-летними сыновьями. Никто не выжил: новые кадры смертельного столкновения на дороге
Ехала семья с 13-летними сыновьями. Никто не выжил: новые кадры смертельного столкновения на дороге
Искали клиентов и проституток через интернет: в Киеве задержали сутенеров
Искали клиентов и проституток через интернет: в Киеве задержали сутенеров
Среди погибших - ребенок: уточнили количество жертв столкновения легковушки и грузовика
Среди погибших - ребенок: уточнили количество жертв столкновения легковушки и грузовика
Школьник за сутки угнал 3 машины и на всех попал в ДТП
Школьник за сутки угнал 3 машины и на всех попал в ДТП
Видео
Все видео
Полицейские со стрельбой ловили пьяного водителя
Полицейские со стрельбой ловили пьяного водителя
4 человек в легковушке раздавил грузовик: кадры с места трагедии
4 человек в легковушке раздавил грузовик: кадры с места трагедии
"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города
"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города
"Мне скоро умирать": школьники подожгли ровесника для ролика в соцсети
"Мне скоро умирать": школьники подожгли ровесника для ролика в соцсети
Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства
Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 477
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1476
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1080
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 909
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
вторник, 01 декабря 2020 10:28

Мужчина в собственном доме нашел убитую жену

  Комментировать
Мужчина в собственном доме нашел убитую жену
В Кривом Роге 74-летнюю женщину зарезал 43-летний бывший сожитель невестки. Эксперты насчитали на теле погибшей не менее 32 колото-резаные раны. Фото: unian.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли убитой 74-летнюю женщину. Тело в собственном доме обнаружил ее муж 30 ноября. Эксперты насчитали на теле жертвы не менее 32 колото-резаных раны грудной клетки.

Подозреваемого задержали на Харьковщине. Им оказался 43-летний бывший сожитель невестки погибшей, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сначала пытались взорвать: 37-летнего мужчину зарезали на пороге квартиры

"Ранее судимый за убийство 43-летний изверг в содеянном сознался. Когда именно возник умысел на совершение особо тяжкого преступления, установят следователи во время досудебного расследования", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения - содержание под стражей.

В одном из сел Львовской области свидетель Иеговы жестоко убил 75-летнюю женщину за замечание о заборе. Подозреваемого зовут Нарзан, ему 65 лет, родом из Азербайджана. Был религиозным и принадлежал к Церкви свидетелей Иеговы. С 75-летней жертвой у него были хорошие отношения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина в собственном доме нашел убитую жену». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД

6 лет назад не стало диссидента Евгения Сверстюка

Запретили обжаловать решение суда

Тоннель под проливом соединил 2 страны

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 31743
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 15975
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 13788
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 10575
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
 Просмотров: 6561
Происшествия
Директору стоматологического центра воткнули в глаз ножницы: новые подробности
Директору стоматологического центра воткнули в глаз ножницы: новые подробности Просмотров: 207
Полицейские со стрельбой ловили пьяного водителя
Полицейские со стрельбой ловили пьяного водителя
 Просмотров: 72
Непогода обесточила 3 области Украины
Непогода обесточила 3 области Украины Просмотров: 126
Били по голове и туловищу: двое мужчин забили до смерти 18-летнего
Били по голове и туловищу: двое мужчин забили до смерти 18-летнего Просмотров: 450
Парень пригласил двух девушек в гости и открыл стрельбу: что известно
Парень пригласил двух девушек в гости и открыл стрельбу: что известно Просмотров: 639
Больше всего комментируют
13
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова
4
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
Голосов: 191
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть