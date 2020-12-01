Мужчина в собственном доме нашел убитую жену

В Кривом Роге 74-летнюю женщину зарезал 43-летний бывший сожитель невестки. Эксперты насчитали на теле погибшей не менее 32 колото-резаные раны. Фото: unian.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли убитой 74-летнюю женщину. Тело в собственном доме обнаружил ее муж 30 ноября. Эксперты насчитали на теле жертвы не менее 32 колото-резаных раны грудной клетки.

Подозреваемого задержали на Харьковщине. Им оказался 43-летний бывший сожитель невестки погибшей, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Ранее судимый за убийство 43-летний изверг в содеянном сознался. Когда именно возник умысел на совершение особо тяжкого преступления, установят следователи во время досудебного расследования", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения - содержание под стражей.

В одном из сел Львовской области свидетель Иеговы жестоко убил 75-летнюю женщину за замечание о заборе. Подозреваемого зовут Нарзан, ему 65 лет, родом из Азербайджана. Был религиозным и принадлежал к Церкви свидетелей Иеговы. С 75-летней жертвой у него были хорошие отношения.