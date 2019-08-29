Мужчина и женщина жестоко избили своих детей

В Киеве правоохранители забрали детей у родителей, которые регулярно их били. Фото: Prm

В Киеве правоохранители и сотрудники службы по делам детей изъяли из семьи трех мальчиков, которых неоднократно били родители.

В полицию обратились случайные свидетели: они увидели родителей и детей на бульваре Леси Украинки и заметили, что на телах мальчиков были многочисленные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

На указанный адрес сразу выехали сотрудники полиции и службы по делам детей райгосадминистрации. По словам начальника Печерского управления полиции Андрея Дуброва, правоохранители на месте пообщались с родителями, которые объяснили, что телесные повреждения дети получили во время игры. В то же время самый младший, 5-летний мальчик рассказал, что его 7-летнего и 10-летнего братьев неоднократно били родители.

"Работники ювенальной превенции приняли решение о немедленном изъятии малолетних детей из семьи и их госпитализации. Медики зафиксировали на теле мальчиков многочисленные синяки и ссадины", - отметил Дуброва.

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В больнице состояние детей оценили как удовлетворительное.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". Родителям грозит до пяти лет лишения свободы. Также будет решаться вопрос о лишении их родительских прав.

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