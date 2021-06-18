Мужчина и женщина загремели в реанимацию, попробовав леща

В Запорожье мужчина и женщина попали в реанимацию с ботулизмом. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Запорожье два человека попали в реанимацию с ботулизмом.

Установлено, что мужчина и женщина ели вяленого леща, которого купили в торговой сети города, сообщает Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ.

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"Мужчина и женщина, жители Шевченковского района Запорожья, были доставлены "скорой" в областную больницу. Имели характерные для ботулизма клинические проявления. Их сразу госпитализировали в реанимацию. Клинический диагноз - "ботулизм" тяжелой степени", - рассказали медики.

Добавили, что оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактны.

В Чернигове от ботулизма скончалась 38-летняя женщина. Она ела вяленую непотрошенную рыбу собственного приготовления. Заболевание подтвердил Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины.