Мужчина гулял с человеческой головой, обмотанный внутренностями

20 января в Одессе на ул. Небесной сотни задержали мужчину с отрубленной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами.

Предварительно, он убил 2 человек. Одна из жертв - его отец. Данные другой устанавливают, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отчленил голову.

Продолжаются следственные действия.

В одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете была человеческая голова. Через 2 ч. выяснилось, что женщину зовут Татьяна Пьянова, ей 38 лет. Живет в селе Подворки Дергачевского района. А голова в пакете принадлежит ее дочери, 13-летней Кристине. Ее обезглавленное тело нашел в доме дядя и позвонил в полицию.