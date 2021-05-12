Мужчина чуть не взорвал многоэтажку: показали фото

В Днепре мужчина закрылся в квартире и угрожал взорвать дом.

Это случилось 12 мая на просп. Героев, 23. Спецназовцам пришлось брать помещение штурмом, пишет Информатор.

Мужчина закрылся в квартире и угрожал ее подорвать или сжечь. На место прибыли сотрудники полиции, ГСЧС, газовая служба и бригада "скорой".

Фото: dp.informator.ua

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Известно, что нарушитель находился в квартире один. Впоследствии его нашли в подвале, где тот прятался. Когда мужчину выводили из подъезда, у него выпал предмет, похожий на гранату.

На месте работают взрывотехники.

В Николаеве мужчина заперся в квартире с гранатой. Чтобы обезвредить его, спецназовцы штурмовали помещение.