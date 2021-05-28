Муниципалы устроили стрельбу в школе: первые подробности

Работники "Муниципальной охраны" сделали несколько выстрелов, во время одного из них парень упал на землю возле двери, где стоял дедушка с собакой. Фото: скріншот із відео

В Одесской области на территории школы №1 в Черноморске работники "Муниципальной охраны" открыли стрельбу.

Так они задерживали безоружного парня, который пытался убежать от них. Об этом сообщили свидетели в соцсетях.

"Муниципальная стража" применила оружие на территории школы №1, когда ловила неизвестного парня, который бегал по двору, пытаясь убежать", - написали они.

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Работники "Муниципальной охраны" сделали несколько выстрелов, во время одного из них парень упал на землю возле двери, где стоял дед с собакой. Судя по видео, хулигана все же ранили.

В ночь на 26 мая в Киеве иностранцы устроили четыре ДТП и стрельбу, а затем 1,5 ч. убегали от полиции. Для задержания нарушителей объявили план "Перехват".