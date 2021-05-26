 
Ексклюзивы
1/5
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 288
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 459
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 486
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 324
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Просмотров: 927
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 1341
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 261
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 414
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1360
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 306
Фото
Все фото
6
9
10
13
4
В Киеве иностранцы устроили стрельбу и четыре аварии
В Киеве иностранцы устроили стрельбу и четыре аварии
Без пробок и рекламы - как выглядел Киев в 1959-м
Без пробок и рекламы - как выглядел Киев в 1959-м
Киевские спасатели готовятся к пляжному сезону: яркие фото
Киевские спасатели готовятся к пляжному сезону: яркие фото
Аэропорт &quot;Киев&quot; ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео
Огненная авария с тремя погибшими: появилось видео
Видео
Все видео
В столице ночью не разминулись несколько авто. Видео масштабной аварии
В столице ночью не разминулись несколько авто. Видео масштабной аварии
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Ищут мужчину, который битой избил водителя на глазах у его жены
Ищут мужчину, который битой избил водителя на глазах у его жены
Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева
Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 171
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1674
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 387
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 99
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
среда, 26 мая 2021 09:42

В Киеве иностранцы устроили стрельбу и четыре аварии
6

  Комментировать

В ночь на 26 мая в Киеве иностранцы устроили четыре ДТП и стрельбу, а затем 1,5 ч. убегали от полиции. Для задержания нарушителей объявили план "Перехват".

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Более 1,5 часа продолжалась погоня за авто Kia, которая закончилась на ул. Стеценко около 01:30. Полиция задержала трех мужчин кавказской внешности, которые устроили четыре столкновения и стрельбу", - говорится в сообщении.

Погоня за автомобилем происходила через шесть районов Киева четырьмя экипажами полиции, пишет "Магнолия-ТВ".

На ВДНХ случилась перестрелка между KIA и автомобилем Audi. Кто в кого начал стрелять, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто

На Днепровской набережной столицы курьер на мопеде тоже нарушил ПДД и убегал от инспекторов. Правда, поймать его и задержать не удалось. Видео "голливудской" гонки стало вирусным в сети.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве иностранцы устроили стрельбу и четыре аварии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
мая

Подготовили фундамент аннексии: депутаты разрешили русский язык

Начался бой за Донецкий аэропорт

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 20450
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 8749
&quot;Убиваем двух зайцев&quot; - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью
"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью Просмотров: 5715
&quot;Надо остановить все авиасообщения&quot; - посольство Беларуси забросали самолетиками
"Надо остановить все авиасообщения" - посольство Беларуси забросали самолетиками Просмотров: 3996
Какой фотографы видели послевоенную Европу
Какой фотографы видели послевоенную Европу
22
 Просмотров: 3519
Новости Киева
Разыскивали не того: история водителя с битой получила неожиданный поворот
Разыскивали не того: история водителя с битой получила неожиданный поворот Просмотров: 81
В столице ночью не разминулись несколько авто. Видео масштабной аварии
В столице ночью не разминулись несколько авто. Видео масштабной аварии
 Просмотров: 333
Без пробок и рекламы - как выглядел Киев в 1959-м
Без пробок и рекламы - как выглядел Киев в 1959-м
9
 Просмотров: 1710
Киевские спасатели готовятся к пляжному сезону: яркие фото
Киевские спасатели готовятся к пляжному сезону: яркие фото
10
 Просмотров: 243
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Победитель Евровидения сдал тест на наркотики. Каковы результаты
1
Политолог объяснил, почему "слуги народа" тянули с исключением Шевченко
1
"Потихоньку будем становиться богаче" - рассказали о перспективах земельной реформы
Голосов: 6769
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть