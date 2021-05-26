В Киеве иностранцы устроили стрельбу и четыре аварии

В ночь на 26 мая в Киеве иностранцы устроили четыре ДТП и стрельбу, а затем 1,5 ч. убегали от полиции. Для задержания нарушителей объявили план "Перехват".

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Более 1,5 часа продолжалась погоня за авто Kia, которая закончилась на ул. Стеценко около 01:30. Полиция задержала трех мужчин кавказской внешности, которые устроили четыре столкновения и стрельбу", - говорится в сообщении.

Погоня за автомобилем происходила через шесть районов Киева четырьмя экипажами полиции, пишет "Магнолия-ТВ".

На ВДНХ случилась перестрелка между KIA и автомобилем Audi. Кто в кого начал стрелять, неизвестно.

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На Днепровской набережной столицы курьер на мопеде тоже нарушил ПДД и убегал от инспекторов. Правда, поймать его и задержать не удалось. Видео "голливудской" гонки стало вирусным в сети.