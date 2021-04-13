Мстил за смерть брата: мужчина избил и поджег односельчанина

Фото: vn.npu.gov.ua

В селе Красное Ильинецкого района Винницкой области 30-летний мужчина избил и пытался сжечь 51-летнего односельчанина. Трагедия произошла ночью 13 апреля.

Пострадавший в критическом состоянии в больнице. Получил 90% ожогов тела. Подозреваемого задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Вечером подозреваемый пришел в дом потерпевшего. Был пьян. Обвинил односельчанина в смерти своего брата. После чего в ходе конфликта облил соседа бензином и поджег. После совершения преступления преступник на автомобиле доставил обгоревшего пострадавшего в больницу", - рассказал руководитель отдела полиции № 5 Винницкого районного управления полиции Андрей Оберняк.

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Сначала мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Объяснял, что помогал потушить пламя. Но впоследствии, запутавшись в показаниях, признался в содеянном.

На месте полицейские обнаружили емкость с остатками легковоспламеняющейся жидкости, которую злоумышленник принес в дом потерпевшего, другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения.

В лесополосе одного из сел Запорожского района нашли обгоревшее тело мужчины. Огонь полностью уничтожил одежду и кожные покровы погибшего, сохранилась только обувь. Однако личность погибшего удалось установить, это 67-летний местный житель. Мужчину сильно избили. Был ли он жив, когда его подожгли - устанавливается. Подозреваемых задержали. Это односельчане погибшего 23 и 30 лет.