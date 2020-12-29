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вторник, 29 декабря 2020 21:23

Мошенники-кредиторы начисляли огромные штрафы
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СБУ разоблачила кредиторов-нарушителей
Фото: СБУ
СБУ разоблачила кредиторов-нарушителей
СБУ разоблачила кредиторов-нарушителей
СБУ разоблачила кредиторов-нарушителей

СБУ разоблачила схему по вымогательству денег у людей, которые через Интернет оформляли кредиты.

Киберспециалисты установили, что одна из фирм-лидеров на рынке микрокредитования через интернет незаконно насчитывает должникам штрафы и пеню в размере более 300% от суммы кредита, сообщает СБУ.

Это является нарушением законодательства. Штрафные начисления не могут превышать 50%.

К выбиванию искусственных долгов привлекли коллекторские компании. Те угрожали заемщикам физическим насилием или уничтожением имущества. Угрожали не только клиентам, но и членам его семьи.

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Во время обысков у фигурантов изъяли документацию, которая свидетельствует о преступлениях кредитных и коллекторских компаний, черновые записи и оборудование.

Мошенники создают вредоносные программы для мобильных телефонов, с помощью которых воруют данные пользователей. Если установить мобильное приложение для записи личных телефонных разговоров, программа может похитить данные и отправить их аферистам.

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Дата
29
декабря

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