Мошенники украли телефон и вывели 24 тыс. грн с банковского счета жертвы

Мошенникам грозит пять лет тюрьмы. Фото: Pexels

Во Львове у мужчины украли телефон и сняли с личного счета в Приватбанке более 24 тыс. грн.

Двое мужчин 21 и 25 лет украли у местного жителя мобильный телефон, сообщает Львовская областная прокуратура.

Им удалось зайти в личный кабинет в приложении "Приват24". Воры просто перевели деньги на свои счета.

Личности подозреваемых установили. По ним проводится досудебное следствие. Мужчинам инкриминируют кражу и несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция накрыла колл-центр, который выманивал банковские данные

Им грозит лишение свободы до пяти лет.

Правоохранители разоблачили подпольный телекоммуникационный центр в Киеве. Мошенники похищали деньги украинцев и иностранцев, убеждая их принять участие в международных инвестиционных проектах. С начала года присвоили около 9 млн грн. Их вычислили киберспециалисты.