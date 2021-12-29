Мошенники публиковали объявления о поиске работников и брали на людей кредиты

Фото: Национальная полиция

На Днепропетровщине разоблачили мошенников, которые фиктивно трудоустраивали и получали кредиты.

Они обманули 11 граждан на сумму более полумиллиона гривен. Организатору и трем сообщникам сообщили о подозрении, передает Национальная полиция.

"Обнаружили участников преступной группы и получили доказательства их причастности к преступной деятельности оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции вместе с коллегами-правоохранителями", - говорится в сообщении.

Мошенническую схему организовала жительница Никополя Днепропетровской области. В газетах и ​​интернете публиковали объявления о приеме на работу. От людей получали необходимые документы и заключали с ними фиктивные трудовые договора. На основании полученной информации онлайн оформляли кредиты на потерпевших.

28 декабря следственные отделения полиции №5 Днепровского райуправления полиции сообщили организатору и трем участникам преступной группы о подозрении.

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Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Им может грозить от пяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве задержали мошенников, придумавших новую схему обмана. Молодые девушки в соцсетях знакомились с богатыми мужчинами и назначали свидание в определенном кафе. Там с помощью еды они выманивали деньги у потерпевших.