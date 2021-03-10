Мошенники придумали новую схему обмана украинских туристов

Мошенники придумали, как нажиться на туристах. Фото: pixabay.com

В Украине раскрыли новую схему мошенничества относительно туристов. Попав на такую, ​​можно потерять деньги и остаться без отдыха.

Так, в Яремче в Ивано-Франковской области якобы сдается дом, вся информация о нем вместе с фото размещена на страницах в соцсети. "Владельцы" просят посетителей сбросить предоплату на банковскую карту в размере стоимости проживания за одни сутки - 3-4 тыс. грн, рассказал в Facebook Дмитрий Виноградов.

На странице дома в Instagram есть отзывы якобы посетителей, предлагают акции и готовы сотрудничать по рекламе. Кроме того, имеют 17,5 тыс. подписчиков, что тоже добавляет уверенности будущим арендаторам.

Но когда путешественники сказали, что находятся неподалеку и хотели бы посмотреть дом, то аферисты сразу заблокировали их. Тогда обманутые поехали по адресу, который был указан на странице дома. Выяснилось, что никакого коттеджа там и близко нет.

Позже пользователям удалось найти реальных владельцев недвижимости, что якобы сдавалась в Яремче. Однако тот дом на самом деле находится не в Ивано-Франковской области, а в Донецкой. Там гораздо больше фото, реальные отзывы и комментарии. Настоящие хозяева тоже знают об этой ситуации. Однако их давно заблокировали мошенники, поэтому пожаловаться на страницу не могут.

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"Очевидно, что накануне сезона к этой схеме присоединятся и приморские курорты. Поэтому, прежде чем планировать вояж в неизвестную локацию, убедитесь в реальности существования места, не переводите никаких предоплат незнакомым людям, проверьте информацию в гугле и картах", - советует Виноградов.

В городе Синельниково Днепропетровской области разоблачили мошеннический колл-центр, работники которого обворовывали банковские счета украинцев. Злоумышленники назывались работниками банка. Всего на мошенников работали 30 человек.