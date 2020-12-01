Мошенники обманывали людей, предлагая несуществующие маски и антисептики

Мошенникам удалось обмануть около 200 человек. Фото: Фото: фото: Национальная полиция

Мошенники через интернет обманули более 200 человек

В соцсетях они размещали объявления о продаже медицинских масок и антисептиков. Требовали предоплату за товар. После получения денег блокировали покупателей, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Обманывали граждан из разных регионов Украины. Общая сумма ущерба составляет 300 тыс. грн.

По месту жительства злоумышленников правоохранители провели обыск. Изъяли мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники-валютчики обманули людей на 2,7 млн грн

Фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Украинцы получают сообщение о налоговых долгах на имена ФЛП, которых не открывали. В конце каждого года Государственная фискальная служба рассылает бизнесменам сообщение о долгах.