Мошенники обманули людей на более 2 млн грн на трудоустройстве

В Виннице мошенники присвоили более 2 млн грн граждан, обещая работу за рубежом. Фото: t.me/mvs_ukraine

В Виннице мошенники присвоили более 2 млн грн граждан.

Подозреваемые расклеивали объявления с предложениями устройства на высокооплачиваемую работу за рубежом, в частности на территории стран Ближнего Востока и Европейского Союза. Также мошенники обещали помощь при оформлении всех необходимых документов для выезда за пределы страны и пересечения границы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

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"Преступная группа состояла из трех женщин и двух мужчин, жителей Винницкой области, в возрасте от 30 до 50 лет", - сказано в сообщении. ,

В общем от действий злоумышленников пострадали 69 человек, жителей различных регионов Украины. Каждый пострадавший отдал мошенникам от € 700.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Речь идет о работниках фирмы "Международное агентство труда". Мошенники попали в поле зрения правоохранителей после обращения нескольких человек летом прошлого года. Организатором бизнеса стал 34-летний житель Винницы, который имел судимости за мошенничество. К бизнесу привлек еще 4-х родственников. Зарегистрировали две юридических фирмы, одна из которых даже получила государственную лицензию. Организатор в случае необходимости выступал в роли клиента, что доволен подысканный за рубежом работой. Другие занимались поиском клиентов.