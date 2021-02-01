Мошенники обманули людей на более 2 млн грн на трудоустройстве

 
Ексклюзивы
1/5
Готовность огорода до посева определяют рукой
Готовность огорода до посева определяют рукой
Просмотров: 63
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер рассказал, как выжить в кризис
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер рассказал, как выжить в кризис
Просмотров: 756
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1350
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 261
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2106
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 22023
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 234
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 522
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 144
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4716
Фото
Все фото
3
3
4
14
4
Самоубийца убила мужчину, который выходил из подъезда - СМИ
Самоубийца убила мужчину, который выходил из подъезда - СМИ
6-летний мальчик проглотил пулю
6-летний мальчик проглотил пулю
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: следователи дали подробности
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: следователи дали подробности
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
В реке нашли тела пропавших матери и дочери
В реке нашли тела пропавших матери и дочери
Видео
Все видео
Охранники магазина избили мужчину, который зашел погреться
Охранники магазина избили мужчину, который зашел погреться
Таксист спас женщину от самоубийства - видео события
Таксист спас женщину от самоубийства - видео события
"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала
"Слишком громко веселилась" - подробности убийства женщины, которую выловили из канала
Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда
Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда
Полицейские с погоней и стрельбой останавливали водителя-угонщика
Полицейские с погоней и стрельбой останавливали водителя-угонщика
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 2988
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 522
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1377
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 468
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
31 января 2021
Просмотров: 405
Знати своє місце
– Якщо не можете навчити його музики, знайдемо іншого викладача, – каже Дмитро. Забрав сина з гуртка, де вчився грати на барабанах. ...
понедельник, 01 февраля 2021 10:47

Мошенники обманули людей на более 2 млн грн на трудоустройстве

  Комментировать
Мошенники обманули людей на более 2 млн грн на трудоустройстве
В Виннице мошенники присвоили более 2 млн грн граждан, обещая работу за рубежом. Фото: t.me/mvs_ukraine

В Виннице мошенники присвоили более 2 млн грн граждан.

Подозреваемые расклеивали объявления с предложениями устройства на высокооплачиваемую работу за рубежом, в частности на территории стран Ближнего Востока и Европейского Союза. Также мошенники обещали помощь при оформлении всех необходимых документов для выезда за пределы страны и пересечения границы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Офис был закрыт, телефоны молчали"

"Преступная группа состояла из трех женщин и двух мужчин, жителей Винницкой области, в возрасте от 30 до 50 лет", - сказано в сообщении. ,

В общем от действий злоумышленников пострадали 69 человек, жителей различных регионов Украины. Каждый пострадавший отдал мошенникам от € 700.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Речь идет о работниках фирмы "Международное агентство труда". Мошенники попали в поле зрения правоохранителей после обращения нескольких человек летом прошлого года. Организатором бизнеса стал 34-летний житель Винницы, который имел судимости за мошенничество. К бизнесу привлек еще 4-х родственников. Зарегистрировали две юридических фирмы, одна из которых даже получила государственную лицензию. Организатор в случае необходимости выступал в роли клиента, что доволен подысканный за рубежом работой. Другие занимались поиском клиентов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мошенники обманули людей на более 2 млн грн на трудоустройстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

Власти распорядились вывезти зерно из сел

Самое читаемое
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
6
 Просмотров: 19215
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 8460
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 8380
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
5
 Просмотров: 8208
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
14
 Просмотров: 6066
Происшествия
Женщина скрыла беременность, чтобы продать ребенка
Женщина скрыла беременность, чтобы продать ребенка Просмотров: 45
Самоубийца убила мужчину, который выходил из подъезда - СМИ
Самоубийца убила мужчину, который выходил из подъезда - СМИ
3
 Просмотров: 459
6-летний мальчик проглотил пулю
6-летний мальчик проглотил пулю
3
 Просмотров: 243
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: следователи дали подробности
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: следователи дали подробности
4
 Просмотров: 612
Охранники магазина избили мужчину, который зашел погреться
Охранники магазина избили мужчину, который зашел погреться
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
9
России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри
2
Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда
2
Вакцина против Covid-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
1
"Ходил потолком, спал на стене" - первый космонавт Украины умер во время пробежки
Голосов: 1
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть