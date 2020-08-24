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понедельник, 24 августа 2020 14:40

Мошенники обманули более 60 человек
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В Виннице задержали пятерых работников фирмы «Международное агентство труда», которые обманули более 60 человек
Фото: vn.npu.gov.ua
В Виннице задержали пятерых работников фирмы «Международное агентство труда», которые обманули более 60 человек
В Виннице задержали пятерых работников фирмы «Международное агентство труда», которые обманули более 60 человек

В Виннице разоблачили пятерых работников фирмы "Международное агентство труда", которые обманули более 60 человек. Занимались посредничеством по трудоустройству в странах Ближнего Востока и Европейского Союза. Обещали работу на брендовых предприятиях и фабриках со стабильной высокой зарплатой и хорошими условиями проживания. За услуги брали от 1 до 3 тыс. Евро. Но обещанной работы люди не получали. Об этом корреспондентуGazeta.ua рассказал начальник управления прокуратуры Винницкой области Сергей Гупяк.

"Организатором бизнеса стал 34-летний житель Винницы, который имел судимости за мошенничество. К бизнесу привлек еще 4-х родственников. Зарегистрировали две юридических фирмы, одна из которых даже получила государственную лицензию. Организатор в случае необходимости выступал в роли клиента, который доволен подысканной за рубежом работой. Другие занимались поиском клиентов", - рассказал прокурор.

Мошенники на самом деле отправляли некоторых людей за границу. Где те оказывались без документов, без оформленного договора, без обещанных условий и зарплаты.

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"У людей не было другого выбора, как работать где-то на закрытом предприятии или производстве. Были и такие случаи, что люди платили деньги, но не получали работы. На требования вернуть средства, им говорили, что необходимо подождать, потому что продолжаются переговоры с их работодателями или процесс оформления документов. Или прикрывались тем, что люди подписывали только консультационный договор и фирма им ничего не должна", - добавил Сергей Гупяк.

Мошенники попали в поле зрения правоохранителей после обращения нескольких человек. Параллельно проверку начали Служба безопасности Украины и управления стратегических расследований Нацполиции. Есть подозрения, что украинцы имели сообщников за рубежом. Эту информацию пока не разглашают. И устанавливают всех возможных пострадавших от действий мошенников.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Столичные полицейские разоблачили двух мужчин, которые обманули около 70 человек. Выдавали себя за посредников по трудоустройству во Франции и Германии. За услуги взялы с клиентов по 520 евро и скрылись.

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24
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