Монастырский знал о видео с Трухиным через 7-10 минут - патрульный

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин не звонил ему и не обращался за помощью после ДТП. Фото: facebook.com/moden.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский знал об аварии с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина через 7-10 мин. после аварии.

Такое мнение выразил выезжавший на ДТП патрульный Сергей Петрик, передает "Украинская правда".

"Ни для кого не секрет, что видео в конце смены мы сливаем в базу. Работники полиции к нему в дальнейшем не имеют доступа. Есть отделы, которые занимаются этой ситуацией. И по приказу 1026, который есть в полиции, в дальнейшем оно переходит под руководство соответствующего лица", - рассказал Петрик.

Только конкретный человек имеет право по запроу передавать или пересылать видео под личную подпись или с отметкой в ​​журнале.

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"Насколько быстро поступила информация к господину Монастырскому? Думаю, минут за 7-10. Думаю, что там уже позвонили и сказали, что такая ситуация", - говорит Петрик.

Добавил, что, приезжая на место происшествия, обсуждает информацию со своим командиром батальона. Командир батальона передает ее командиру управления и командиру полка. Параллельно эта информация идет через оперативного по городу. И все начинают передавать эту информацию своим руководителям.

"Я не думаю, что охват этой информацией был таким, что о ней знали пять человек. О ней знала практически вся полиция, все руководители. Все, что зависело от меня, я делал. А то, как она дошла до высших органов - это уже не ко мне", - подытожил полицейский.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Национальная полиция до последнего не передавала Государственному бюро расследований записи с видеорегистраторов полицейских, находившихся на месте ДТП с участием народного депутата от "Слуга народа" Александра Трухина, заявил директор ДБР Алексей Сухачев.