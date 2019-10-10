Момент гибели сестер под Киевом попал на камеры

Под Киевом легковушка насмерть сбил сестер. Фото - kv.npu.gov.ua

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент гибели под колесами авто 35 и 26-летней сестер в селе Требухов под Киевом.

На кадрах видно, что женщины переходят дорогу в неустановленном месте, маневрируя между автомобилями. Так им удается преодолеть половину пути к противоположной обочине.

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В какой-то момент водитель легковушки Audi 100 не замечает женщин и на скорости сбивает их сзади. Пострадавших отбрасывает на десятки метров вперед. От удара они погибли на месте.

Авария в селе Требухов Броварского района под Киевом произошла вечером 9 октября. Женщины переходили дорогу у одного из жилых домов.