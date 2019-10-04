Молодеж перекрыла центральную дорогу в Полтаве

Фото: Ярослава Фонина

4 октября в центре Полтавы перекрыли дорогу студенты, протестующие по закрытию МАФов.

Журналист Gazeta.ua побывал на мероприятии.

Протестующие собрались в день внеочередной сессии горсовета. Перекрыли дорогу на пешеходном переходе возле горсовета - студенты ходили из стороны в сторону, держа плакаты в руках. В большинстве они были свернуты.

Протест проходил под надзором полиции коммуникации, представители которой постоянно общались с водителями автомобилей, которые пытались прорваться через протестующих.

Комментировать, против чего митинг, молодежь отказалась. Однако на контакт пошел инициатор митинга.

"Мои временные сооружения начали демонтировать. Не аргументируют ничем. Я не раз обращался за продлением разрешений на их функционирования - отказывают. Не объясняет даже, почему. Было даже такое - одну торговую точку на ул. Богдана Хмельницкого убрали без предупреждения, а она с разрешением до 21-го года. Полиция тогда не позволила убрать, так они выключили электричество, чтобы не сработала охранная система. И убрали по-бандитски, ночью ", - рассказал Владимир Пронь, предприниматель. В Полтаве имеет 15 различных торговых точек. Некоторые из них уже не работают.

Почти все пикетчики - его наемные работники. Заметил, что волнуется за их судьбу, не хочет, чтобы люди потеряли рабочие места.

Для решения проблемы, к митингующим вышел заместитель городского головы Алексей Чепурко.

"МАФы, которые расположены незаконно, будем убирать. В этом году уже демонтировали около 90. И будем продолжать", - прокомментировал Алексей Григорьевич. Он отметил, что является членом комиссии по демонтажу. И сейчас ждут того, чтобы из городского бюджета выделили еще 300 000 гривен на продолжение "уборка" МАФов.

Насчет Проня Алексей Чепурко уверен — предприниматель манипулирует сейчас фактами ради своих интересов.

"У предпринимателя другое видение. Он считает, что если его МАФ стоит без разрешительных документов, то может находиться там до бесконечности. Но он забыл или просто манипулирует, что у него разрешение на временное сооружение. Она на то и временная, чтобы рано или поздно разрешение заканчивался. Затем депутаты или члены комиссии должны принять решение, продолжать ли продолжать его. Проня не продлили - вот и все ", - добавил заместитель городского головы. По утверждению Алексея Григорьевича, власть действует по закону, поэтому демонтажное прекратится.

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В полтавском парке "Победа" в конце мая сменилось руководство. Новым директором стала предпринимательница Екатерина Бабич.