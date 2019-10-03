Как изменился парк "Победа" при новом руководстве

Фото: Ярослава Фонина

В полтавском парке "Победа" в конце мая сменилось руководство. Новым директором стала предпринимательница Екатерина Бабич.

Что изменилось за четыре месяца проверяла журналист Gazeta.ua.

Парк "Победа" коммунальный, принадлежит городу. Годами он не обновлялся, только закрывали то, что становилось аварийным. Так, парк потерял фонтан, Певческое поле, ряд аттракционов. Продолжает терять древние лавки, без должного ухода разваливаются и трескаются лестницы.

С июня ситуация в парке начала меняться к лучшему.

Ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, отремонтировали летнюю сцену.

Автор: ЗМІСТ Сцена только после ремонта

Кроме этого, дорожки в парке раскрасили, создали игровые зоны. Выделили гамакову поляну для свободного отдыха гостей парка, установили деревянные ярмарочные домики и создали детский познавательный проект "Зеленая школа". Кроме этого, убрали сломанные аттракционы, установили новую детскую площадку. Создали "канатное городок", а на смотровой площадке появились две скамейки - старые и потрескавшиеся. На одной из них отсутствует спинку.

Осенью несколько зон уже не работают. Так, нет зоны гамаков и пуфов, аттракционы тоже не функционируют. В будние дни стоят пустыми и деревянные домики - сейчас их утепляют, чтобы парк смог работать в холодную погоду. 1 октября горсовет решил сделать парк всесезонным.

Отдельного внимания заслуживает Певческое поле.

Его хорошо видно с обзорной площадки, и сейчас Певческое поле стало в прямом смысле полем со сценой. Скамейки демонтировали, оставили только лестница, по которым ранее поднимались зрители. Сама сцена облупленная и пострадала. На полу везде лежат разрушена кирпич, камни, штукатурка. Вход внутрь здания закрыт.

По другую сторону сцены такое же разрушение. Ко всему прочему, асфальт на той территории покрытый побитыми бутылками из-под алкогольных напитков.

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