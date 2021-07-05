Молния наделала беды под Киевом

Под Киевом от удара молнии загорелся дом. Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В селе Горенка под Киевом после удара молнии загорелся дом. Инцидент произошел 4 июля примерно в 17:15 на ул. Приозерная.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевщины.

"В результате попадания грозовых разрядов в дом, загорелась кровля двухэтажного жилого дома с мансардным этажом. Огнем охватило утеплитель под кровлей ориентировочно на площади 200 квадратных метров", - рассказали спасатели.

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Пожар ликвидировали в 21:13. Привлекли пять единиц техники и 16 пожарных.

"В результате пожара уничтожена кровля и перекрытия дома, повреждена внутренняя отделка стен второго и третьего, мансардного, этажей, вещи и имущество хозяев хранившихся внутри", - добавили в сообщении.

Обошлось без пострадавших. Дом удалось спасти.

В селе Софиевка вблизи Черкасс молния попала в трех людей. 55-летняя Галина Походенко и 23-летний Игорь Майстренко погибли. Мать мужа, 47-летнюю Елену Майстренко, забрали в больницу. В то воскресенье семьи Походенко и Майстренко с Софиевки отдыхали возле пруда.