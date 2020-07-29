Молнии подожгли 2 дома и 2 хлева

В Житомирской области молнии попали в 4 здания и привели пожарам. Фото: pixabay.com

В Житомирской области молнии попали в 4 здания и привели к пожарам.

В селах Тетеревка и Дидковичи загорелись дома. В селе Чернова из-за удара молнии сгорели 2 хозяйственные постройки, в одной из которых хранилось 10 т сена. Спасатели успели остановить огонь и не дали пожару распространиться на соседние здания. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молния попала в ферму: вспыхнул масштабный пожар

"Вся площадь кровли была охвачена огнем. Очень быстро распространялся пожар. После попадания молнии гораздо больше идет разряд энергии и очень быстро распространяется огонь", - рассказал ведущий специалист Житомирского районного отдела ГСЧС в Житомирской области Ярослав Шантин.

Во время грозы в дом в селе Хутора на Черкасчине попала молния. В нем проживали 2 семьи. Никто не пострадал, но сгорело все дотла.