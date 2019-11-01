Могли убить "мажоры": новые подробности загадочной гибели 14-летнего парня

В Прилуках Черниговской области 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Родные подозревают убийство. Фото - ТСН

31 октября в Прилуках на Черниговщине люди пикетировали местную полицию. Жгли шины и требовали справедливого расследования обстоятельств гибели 14-летнего Дениса Чаленко.

Уверены, его смерть - не несчастный случай. К убийству могут быть причастны четверо 16-летних ребят. Мол, за неделю до гибели Дениса они присылали на его телефон сообщения с угрозами, рассказали корреспонденту Gazeta.ua местные.

Начаьник Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык сказал, что с парнем, с телефона которого поступали угрозы, полиция общалась. Он сказал, что к делу не причастен. Поэтому его отпустили. Также пообещал расследовать это дело за неделю. Если результатов не будет - уйдет в отставку.

Между тем и родителям погибшего на телефон неравнодушные начали бросать голосовые сообщения. Анонимные свидетели объясняют: Денис вступился за девушку, за это его и избили и ударили ножом. Тело оттащили на железнодорожный вокзал, сообщает ТСН.

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Родные Дениса вместе с его друзьями начали собственное расследование и пришли к выводу, что к исчезновению парня причастны двое местных и двое киевлян.

"Слухи такие ходят, что к этому преступлению причастны дети чиновников, работающих в судебной системе в Киеве", - говорит адвокат Владимир Билык.

Сейчас родители добиваются повторной экспертизы и приобщения к расследованию столичных правоохранителей.



Между тем в полиции области заявляют, что делать выводы о причинах смерти парня пока преждевременно, ведь расследование продолжается. Начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин пригласил на встречу 1 ноября представителей потерпевшей стороны. Они были включены и в состав следственно-оперативной группы.

В Прилуках Черниговской области 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. 29 октября парень пошел на занятия по боксу и не вернулся домой вовремя, хотя раньше такого никогда не случалось. Родители сообщили полицию и начали поиски самостоятельно. Мертвого парня нашли полицейские. Говорят, смерть Дениса - несчастный случай. Его сбил дизель-поезд. Родители подозревают убийство.