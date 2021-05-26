Многодетный отец напился яда

В селе Мирное Волынской области покончил с собой 49-летний отец пятерых детей.
Он выпил яда для насекомых. Это было около 5:00. Уже через несколько часов потерял сознание и перестал подавать признаки жизни, пишет "Волынь".
Родные мужчины вызвали "скорую". Около 9:30 пациента реанимировали. Но спасти его не удалось. В 14:00 он умер.
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Мужчина работал трактористом. Односельчане говорят что он был хорошим человеком и семьянином.
Без отца остались пятеро детей, две пары из которых - близнецы школьного возраста. Причины такого поступка мужчины не озвучиваются.
В Одессе 24 мая в своем служебном кабинете в авиаотряде из табельного оружия застрелился пограничник. Умерший - 41-летний майор. Возможная причина такого шага - семейные проблемы. Устанавливаются все обстоятельства.
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