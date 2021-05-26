Многодетный отец напился яда

На Волыни покончил с собой 49-летний родители пятерых детей. Он выпил яда для насекомых. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В селе Мирное Волынской области покончил с собой 49-летний отец пятерых детей.

Он выпил яда для насекомых. Это было около 5:00. Уже через несколько часов потерял сознание и перестал подавать признаки жизни, пишет "Волынь".

Родные мужчины вызвали "скорую". Около 9:30 пациента реанимировали. Но спасти его не удалось. В 14:00 он умер.

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Мужчина работал трактористом. Односельчане говорят что он был хорошим человеком и семьянином.

Без отца остались пятеро детей, две пары из которых - близнецы школьного возраста. Причины такого поступка мужчины не озвучиваются.

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