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воскресенье, 24 ноября 2019 12:41

Много аварий и травмированных - во Львове безумный гололед
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Во Львове сильная гололедица
Фото: "Варта-1"
Во Львове сильная гололедица
Во Львове сильная гололедица
Во Львове сильная гололедица
Во Львове сильная гололедица

Львов страдает от сильной гололедицы.

В городе и на выездах из него парализовано движение автотранспорта. Произошло много аварий, сообщает "Сегодня".

Многие пострадавшие человек обратились в медучреждения. В один из травмпунктов города к обеду обратились более сорока человек с ушибами и переломами.

Коммунальщики посыпают песком тротуары и улицы. Водители спешно меняют шины на зимние. На шиномонтажах очереди.

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"Начал падать дождь, было минус 2 градуса, и поэтому моментально образовалась корочка на тротуарах и проезжей части. Техника выехала половине седьмого утра. Указанных данных, которые будут осадки, у нас не было. Поэтому, когда мы увидели, что идет дождь оперативно отреагировали", - сообщила заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк.

В аэропорту Львова самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сложных погодных условий, людей эвакуировали. Из-за этого самолет Стамбул-Львов вынужден был летать над Ивано-Франковском, потому что не мог приземлиться в аэропорту "Львов". Самолет из Египта полетел сразу в Киев.

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