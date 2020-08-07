Младенец впал в кому на 3-й день после рождения: что заподозрили родители

В Луцком роддоме мальчик впал в кому после введения вакцины от гепатита Б. Фото: Unsplash

В Луцком роддоме ребенок впал в кому на 3-й день после рождения.

По словам родителей, мальчик родился абсолютно здоровым, а ухудшение состояния произошло после введения вакцины от гепатита Б. Об этом говорится в сюжете телеканала "Аверс".

Как рассказал отец ребенка Юрий Мороз, его сын родился здоровым 1 августа 2020-го, с весом 3 кг 185 г. Мать родила малыша самостоятельно, мальчик был на грудном вскармливании. 3 августа новорожденному сделали вакцину от гепатита В, а уже через несколько часов малыш начал задыхаться. Впоследствии ребенка в тяжелом состоянии доставили в Волынскую детскую областную больницу. Отец во всем винит вакцину.

"3 августа в 14:30 была сделана вакцина от гепатита Б. После чего, через 2 часа, ребенок перестал самостоятельно дышать. У него развился отек головного мозга. Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - рассказал отец новорожденного.

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Мужчина жалуется, что врачи должным образом не отреагировали на ситуацию, а руководитель больницы, к которому он вечером обратился за разъяснениями, вообще ответил, что ложится спать.

Врачи говорят, что во время беременности мама мальчика переболела Covid-19, и теперь медики все списывают на инфекцию. Они отвергают предположение, что мальчику стало плохо после прививки. Поскольку вакцина не имеет никаких побочных действий. В Волынской детской областной больнице поддерживают коллег и говорят, что во всем виноват коронавирус. Впрочем, соглашаются, что после рождения мальчик был здоров.

Между тем родители обратились в полицию. Они хотят выяснить, что привело к ухудшению состояния их сына, чтобы никто больше не пострадал.

Под Ровно после прививки от полиомиелита и гепатита умер 6-месячный младенец. Состояние здоровья ребенка резко ухудшилось через 4 часа после инъекции.