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суббота, 12 марта 2022 21:36

Минимум 80 российских морпехов отказались воевать в Украине - СМИ

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Минимум 80 российских морпехов отказались воевать в Украине - СМИ
Российские военные осознали, что их ждут не учения, как говорили командиры, а участие в боях против украинских сил. Фото: "24 канал"

Минимум 80 российских морских пехотинцев отказались участвовать в войне против Украины после того, как их высадили в Херсонской области. Об этом сообщает телеграмм-канал "Ґрати" со ссылкой источники в системе силовиков в оккупированном Крыму.

"Они осознали, что их ждут не учения, как говорили командиры, а участие в боях против украинских сил. По данным источника, среди российских морпехов были солдаты срочной службы, прослужившие не больше нескольких месяцев, некоторые даже не успели принять присягу. Им объявили, что они направляются на учения, морским путем доставили в Херсонскую область, где они попали в зону боевых действий. Часть подразделений понесла потери от минометного огня украинских сил", - говорится в сообщении.

После этого их вернули в Крым, где они написали рапорты об отказе участвовать в боевых действиях, утверждает источник.

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"Тех военнослужащих, у кого был подписан контракт, несмотря на рапорт, задействовали в войне. Остальные сотрудники военной прокуратуры принуждали к отзыву рапорта, угрожая возбуждением уголовного дела, однако давление прекратилось, после выступления Владимира Путина 5 марта, который заявил, что в войне не будут задействовать срочников российской армии, после чего тем, кто отказался воевать срочникам, сказали, что их направят продолжать службу в Россию", - сообщает телеграмм-канал.

Россия пытается провести в Херсоне "референдум" по Крымскому сценарию. В случае реализации этих планов против РФ нужно применить жесткие санкции, заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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