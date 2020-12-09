Милиционер переквалифицировался в наркодельца

В Хмельницкой области полицейские задержали бывшего милиционера, который продавал наркотики.

Наркоделец варил их самостоятельно и продавал на территории Хмельницкой области, сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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Фото: npu.gov.ua

"В мае 2020 Хмельницким управлением Департамента внутренней безопасности НПУ было установлено информацию в отношении лица, которое занималось изготовлением и распространением наркотиков на территории области. Причастным к преступной деятельности оказался бывший оперуполномоченный Хмельницкого городского отдела милиции Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью. Правоохранители провели оперативные закупки у злоумышленника. Экспертиза показала, что приобретенное вещество - амфетамин ", - говорится в сообщении.

Полицейские провели обыски и изъяли амфетамин, марихуану, опой ацетилированный, емкости и оборудование для изготовления и хранения наркотиков, посуду с их остатками, веса, мобильные телефоны.

Суд избрал наркодельцу мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Киевские оперативники задержали 2 семейные пары за изготовление и сбыт наркотиков. Одна пара организовала в собственной квартире изготовления психотропов и наркотиков, а другая - их сбывала.