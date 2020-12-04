Варили в квартире: 2 семейные пары попались на наркобизнесе

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Киевские оперативники задержали 2 семейные пары за изготовление и сбыт наркотиков.

Одна пара организовала в собственной квартире изготовления психотропов и наркотиков, а другая - их сбывала, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Во время обысков у покупателей и сбытчиков "товара" изъяли наркотики, пистолеты с патронами, арбалет со стрелами и деньги, полученные преступным путем. Запрещенные вещества изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз", - сказано в сообщении.

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Четырех фигурантов задержали. Установлено, что одна из задержанных женщин, которая занималась сбытом наркотиков, находится в розыске за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Начато 4 уголовных производства. Злоумышленникам сообщено о подозрении. Шевченковский районный суд столицы избрал 3 фигурантам меру пресечения - содержание под стражей, а еще одному - домашний арест. Им грозит до 10 лет лишения с конфискацией имущества.

В Черновцах полицейские ликвидировали деятельность лаборатории по производству амфетамина. Полицейские задержали организатора и участников наркогруппировки. В состав группы входило 7 человек, все жители региона. Организовал наркобизнес 34-летний черновчанин. Помогала вести "дело" его сожительница.