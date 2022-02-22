Микроавтобус влетел в припаркованный грузовик: много погибших и искалеченных

Фото: dn.npu.gov.ua

В Донецкой области водитель микроавтобуса Renault влетел в припаркованный грузовик MAN. Четверо человек погибли, еще трое получили травмы.

Авария произошла 21 февраля примерно в 20:00 на автотрассе между городом Лиман и поселком Заречное, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель микроавтобуса столкнулся со стоящим на обочине грузовиком с включенным аварийным светом. Известно, что в аварии погибли четыре человека - трое пассажиров и водитель микроавтобуса. Еще трое получили травмы", - рассказали в полиции.

Причины аварии устанавливаются. Следователи открыли уголовное производство.

В селе Романковцы Черновицкой области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter въехал в припаркованный на обочине грузовик ЗИЛ, погиб ребенок. По предварительной информации, 38-летний водитель находился за рулем пьяным.