Микроавтобус влетел в припаркованный грузовик: много погибших и искалеченных

В Донецкой области водитель микроавтобуса Renault влетел в припаркованный грузовик MAN. Четверо человек погибли, еще трое получили травмы.
Авария произошла 21 февраля примерно в 20:00 на автотрассе между городом Лиман и поселком Заречное, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с пассажирами разбился о грузовик
"Водитель микроавтобуса столкнулся со стоящим на обочине грузовиком с включенным аварийным светом. Известно, что в аварии погибли четыре человека - трое пассажиров и водитель микроавтобуса. Еще трое получили травмы", - рассказали в полиции.
Причины аварии устанавливаются. Следователи открыли уголовное производство.
В селе Романковцы Черновицкой области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter въехал в припаркованный на обочине грузовик ЗИЛ, погиб ребенок.
По предварительной информации, 38-летний водитель находился за рулем пьяным.
Комментарии