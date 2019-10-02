Микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина, двое детей - травмированы

Под Николаевом столкнулись микроавтобус и легковушка. Фото: Нацполиция

На автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск, вблизи Николаева столкнулись микроавтобус Volkswagen LT и легковушка ВАЗ-2105.

Погибла пассажирка ВАЗа. Травмы получили водитель легковушки и двое пассажиров - дети 8 и 10 лет. Их доставили в больницу. Водитель микроавтобуса не пострадал, сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Кто именно виноват в ДТП, выясняет следствие.

Виновнику грозит заключение от 3 до 8 лет.

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