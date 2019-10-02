Микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина, двое детей - травмированы

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3276
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2898
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 936
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7137
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9711
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2709
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3330
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3753
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
6
4
6
5
1
Начальник полиции и пограничники попались на сборе &quot;дани&quot;
Начальник полиции и пограничники попались на сборе "дани"
В смертельном столкновении сошлись автобус и грузовик: первые подробности
В смертельном столкновении сошлись автобус и грузовик: первые подробности
Львовскую область накрыл ураган: повалило деревья, затопило подъезды
Львовскую область накрыл ураган: повалило деревья, затопило подъезды
В Киеве на дереве нашли труп мужчины без штанов
В Киеве на дереве нашли труп мужчины без штанов
Из-за врачебной ошибки живого мужчину чуть не похоронили
Из-за врачебной ошибки живого мужчину чуть не похоронили
Видео
Все видео
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
Появилось видео смертельного столкновения маршрутки и грузовика под Жашковом
Появилось видео смертельного столкновения маршрутки и грузовика под Жашковом
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 729
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 846
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 666
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6120
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1260
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 02:05

Микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина, двое детей - травмированы

  Комментировать
Микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина, двое детей - травмированы
Под Николаевом столкнулись микроавтобус и легковушка. Фото: Нацполиция

На автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск, вблизи Николаева столкнулись микроавтобус Volkswagen LT и легковушка ВАЗ-2105.

Погибла пассажирка ВАЗа. Травмы получили водитель легковушки и двое пассажиров - дети 8 и 10 лет. Их доставили в больницу. Водитель микроавтобуса не пострадал, сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Кто именно виноват в ДТП, выясняет следствие.

Виновнику грозит заключение от 3 до 8 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В смертельном столкновении сошлись автобус и грузовик: первые подробности

За 2 дня в авариях с грузовиками и маршрутками погибли 18 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина, двое детей - травмированы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 68636
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 49825
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 35101
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 32355
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 26922
Происшествия
Труба и Рябошапка взяли под контроль дело полицейского, который до полусмерти избил студента
Труба и Рябошапка взяли под контроль дело полицейского, который до полусмерти избил студента Просмотров: 63
На двух свадьбах в одной области произошли массовые отравления
На двух свадьбах в одной области произошли массовые отравления Просмотров: 306
На Окружной нашли труп неизвестного
На Окружной нашли труп неизвестного Просмотров: 612
Трактор со склона рухнул на пляж
Трактор со склона рухнул на пляж Просмотров: 1467
Начальник полиции и пограничники попались на сборе "дани"
Начальник полиции и пограничники попались на сборе "дани"
6
 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ
4
"Слуга народа" сменит главу партии
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
Голосов: 1308
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua