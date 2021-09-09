Микроавтобус с хасидами разбился по дороге в "Борисполь"

Фото: kv.npu.gov.ua

Вблизи села Чупира Белоцерковского района Киевской области разбился микроавтобус Mercedes Sprinter с паломниками-хасидами. 45-летний иностранец погиб.

Авария произошла на 109 км трассы Киев-Одесса сегодня, 9 сентября, около 4:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"37-летний водитель микроавтобуса перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь". По предварительной информации, двигался в правом ряду с реверсным движением. И его ослепили фары встречного авто. В результате он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения. Однако правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле", - рассказали полицейские.

Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили. Информация будет обновляться, добавили в полиции.

В этом году на празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана в Умань прибыли более 20 тыс. хасидов. Вечером 8 сентября паломники уже начали уезжать из Украины. Полицейские сделали все необходимое, чтобы празднование прошло спокойно.