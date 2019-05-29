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среда, 29 мая 2019 14:32

Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
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Задержали международных наркопреступников
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Задержали международных наркопреступников
Задержали международных наркопреступников
Задержали международных наркопреступников
Задержали международных наркопреступников

Задержали международных наркопреступников, которые переправляли товар на 40 млн грн. В спецоперации принимали участие правоохранители из трех стран.

Известно, что группа состояла из 11 человек. Злоумышленники переправляли из Франции через Польшу в Украину лекарственное средство "Субутекс", который содержит наркотик бупренорфин. По оперативной информации, на протяжении года наркогруппировки переправило на территорию Украины 150 тысяч таблеток на сумму 40 миллионов гривен по ценам "черного рынка", - сообщает Служба безопасности Украины.

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Спецоперация по пресечению деятельности наркогруппировки стартовала в Украине с задержания оперативниками СБУ в пограничном пункте "Рава-Русская" одного из участников группировки с 7 тыс. таблеток наркосодержащего препарата.

Сразу после этого правоохранители Франции и Польши начали задерживать сообщников на своей территории.

"В этот же день Национальная жандармерия Французской Республики задержала в Марселе 5 граждан за поиск, приобретение и сбыт украинским фигурантам производства наркосодержащих таблеток "Субутекс". Одновременно Центральное бюро расследований полиции Республики задержало на своей территории 3 граждан Украины, которые создали и удерживали "перевалочную базу", – говорится в сообщении СБУ.

28 мая около 17:00 на автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Ивановка Сарненского района произошло смертельное ДТП.

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