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пятница, 02 апреля 2021 21:31

Местный житель во время обстрела получил ранения
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Мужчина во время обстрела получил ранения
Фото: ООС
Мужчина во время обстрела получил ранения
Мужчина во время обстрела получил ранения

2 апреля на Донбассе местный житель получил ранения.

"Во время минометного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм, одна из мин попала в гражданский дом в населенном пункте Красногоровка. В результате обстрела осколочное ранение получил местный житель 1962 года рождения", - сообщили в пресс-центр штаба ООС.

Мужчину госпитализировали. Состояние его здоровья удовлетворительное, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Обо всех фактах нарушений сообщили представителям ОБСЕ.

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"Оккупанты в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение свойственно исключительно оккупационным войскам", - добавили в штабе.

За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие враждебных действий 2 военнослужащих получили ранения, сообщили в штабе ООС.

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