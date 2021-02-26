Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей

В 2020 году во Львове основали поисково-спасательную волонтерскую Ассоциацию Sarva. Об особенностях работы волонтеров рассказал Gazeta.ua ее руководитель Алексей Геращенко.

Что стало толчком для создания вашей организации?

Когда я вернулся из АТО, захотел завести собаку. Начал думать, чем полезным можно было бы с ней заниматься. Чтобы приносить пользу для общества. Мне понравилась идея поисково-спасательной работы. Во Львове я нашел кинологов, которые тренируют собак для этой работы. Впоследствии начали приобщаться другие люди, которых эта идея заинтересовала. Тренировались. В конце 2018-го начали выезжать на первые поиски. Тогда понял, что это направление в Украине не очень развито. 16 марта 2020 мы основали поисково-спасательную волонтерскую Ассоциацию Sarva и начали звать желающих, чтобы приобщались к поискам. Где действует ваша организация? Сколько городов, районов охватывает?

Когда начинали, был исключительно Львов и Львовская область. Имели несколько выездов в другие области. Но далеко ездить себе позволить не можем, потому что не всегда на это есть средства. Впоследствии, к нам стали обращаться люди из других областей, потому что хотели также в своих городах присоединиться к нам и развивать компанию. На сегодняшний день, мы имеем представительства в Киеве, Чернигове, постепенно приобщается Винница. Мы можем помогать в поисках в других городах, но более информационно - распространять ориентировки через интернет, или подсказывать шаги людям как действовать, если они ищут своих родных, знакомых. Так к нам присоединилась девушка из Винницы, в которой в столице пропал знаком. После того, как помогли с поиском, она сказала, что хочет развивать организацию в своем городе. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко В 2020 году во Львове основали поисково-спасательную волонтерскую Ассоциацию Sarva С каких городов чаще всего обращаются за помощью в поисках людей?

Киевские и Черниговские филиалы еще достаточно молоды. По Львову за прошлый год мы провели 46 поисков. Статистики по другим областям пока нет. По Киеву сейчас очень много обращений. Город большой, поэтому исчезает гораздо больше людей. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко Самый главный ресурс - это люди. Важно, чтобы они были подготовлены Чаще исчезают дети или взрослые? Преимущественно, каковы причины их исчезновения?

Взрослые. Если говорить о детях - исчезают преимущественно те, которые убегают из дома. Иногда исчезают и дети из приютов и интернатов. Ребенок, потерявшийся, может легко попасть в опасность. Особенно, если заблудился в естественной среде. Если ребенок потерялся в городе - находится быстро. Когда же в городе исчезают взрослые, то часто делают это сознательно. В лесу, горах преимущественно теряются пожилые люди. Идут за грибами, ягодами и им становится плохо. Ищем и пропавших, которые внезапно потеряли память. Могут отойти на большое расстояние. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко По Львову за прошлый год провели 46 поисков Как происходит поиск?

К нам обращаются полицейские или родные. Мы собираем информацию о человеке, который потерялся. Есть для этого специальные анкеты, в которых очень много базовых вопросов - в чем человек был одет, как зовут, фотография. Также, собираем информацию о состоянии его здоровья, не было ли в семье ссор, не злоупотребляет ли она алкоголем. Это нужно, чтобы понимать как действовать дальше. Делаем ориентирования, размещаем его на наших страницах, собираем людей, делаем карту и едем на место исчезновения. Там дополнительно собираем информацию и пытаемся распространить печатные ориентирования. Волонтеров делим на группы и каждой выдаем квадрат, в котором они работают. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко В организации подписан договор-меморандум с Национальной полиции Львовской области Сколько волонтеров объединяет организация?

В прошлом году по Львову было 27 волонтеров. Есть люди, которые присоединяются к поискам ситуативно. Но здесь есть определенная градация. Люди, которые с нами постоянно, более подготовлены. Знают как пользоваться навигацией и оказать первую домедицинскую помощь. По Киеву у нас 10 волонтеров, в Чернигове - 5. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко По Киеву сейчас очень много обращений. Город большой, поэтому исчезает гораздо больше людей Сколько в среднем уходит времени на поиск человека? Время считается критическим, если есть основания полагать, что человека найти не удастся.

Все зависит от времени года. Если сухая и теплая погода, человек может оставаться живым долго. Если зима - время идет на часы. Если человек исчезает в городе - там есть где согреться. Человек может попасть в больницу. Бывают поиски, которые могут длиться до месяца. Все зависит от обстоятельств исчезновения человека. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко Для поисков хватает мотивированных людей, которые выедут по первому сигналу Сколько длились быстрые поиски? Что это была за история? Длинные?

Быстрые - это когда нам звонят, что нужно найти человека. Мы собираемся, выезжаем. Повторный звонок: человек уже нашелся. В прошлом году у нас было несколько таких быстрых поисков. Был случай, когда исчезла женщина с инвалидностью. Мы приехали в ее село, опросили родственников, поговорили. Они сказали давайте проверим одно место, приехали и там ее нашли. В ноябре мы искали заблудившегося мужчину и не мог выбраться из леса. С ним была телефонная связь и мы вместе с его отцом, который хорошо ориентировался в том месте, быстро его нашли. Повезло, потому что заблудившийся был легко одет, имел переохлаждения. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко Поиски зависят от времени года. Если сухая и теплая погода, человек может оставаться живым долго. Если зима - время идет на часы Какова история поиска вас поразила больше всего? Чем?

Исчез дедушка. К сожалению, его родные попросили помощи только на третьи сутки. Мы начали поиски. Кто-то позвонил родственникам и сказал, что он лежит на тропе в лесу. Когда мы приехали туда, мужчина был еще жив. Вызвали "скорую". Но спасти медикам его не удалось, в больнице скончался. Слишком долго лежал на земле. Если бы обратились к нам быстрее - шансы на спасение были бы больше. Очень цепляют поиски когда ты понимаешь, что человека можно было бы спасти, но из-за потерянного драгоценного времени сделать это невозможно. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко Что помогает в поисковой деятельности, что мешает?

Самый главный ресурс - это люди. Важно, чтобы они были подготовлены. А еще, массовое распространение информации. Мешает равнодушие. Когда спрашивают, что я получу за помощь вам. Трудно, когда родственники скрывают информацию о пропавшем человеке. Нам важно иметь полную картину. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко В прошлом году по Львову было 27 волонтеров. По Киеву организация имеет 10 волонтеров, в Чернигове - 5 Чего не хватает, чтобы поиски были более результативные и быстрые?

Прежде всего, мотивированных людей, которые выедут на поиск по первому сигналу. Также не хватает технического оснащения. Не хватает профессиональных дронов, качественной радиосвязи. Не хватает и транспорта, который может быть штабом для поиска. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко "Очень цепляют поиски когда ты понимаешь, что человека можно было бы спасти, но из-за потерянного драгоценное времени сделать это невозможно" С какими госслужбами вы сотрудничаете?

У нас подписан договор-меморандум с Национальной полиции Львовской области. Автор: Фото предоставил Алексей Геращенко Самый главный ресурс - это люди. Важно, чтобы они были подготовлены Как можно присоединиться к вашей организации?

На нашем сайте https://sarva.org.ua/ есть кнопка стать волонтером. Если на нее нажать, вам предложат заполнить Google-форму со своими анкетными данными. После того, как вы введете свои данные - через некоторое время с вами свяжутся. Самое главное - это ощущение того, когда ты понимаешь, что не можешь пройти мимо чужой беды и помогать в этом. Волонтер - это не профессия, а призвание души. Кто по вашему мнению волонтер? Какой должна быть такой человек?

У нас с 2014 года у людей складывается впечатление, что волонтер - это человек, который помогает фронту. Или же это люди, которые собирают деньги на лечение детей. Но, прежде всего, волонтер - это человек, который жертвует свое свободное время на помощь другим людям. Делает это бесплатно и сознательно. Такой человек понимает, что от его деятельности много зависит. В селе Рогозов Бориспольского района Киевской области исчезли родные сестра и брат - 14-летняя Герасименко Кристина и 12-летний Герасименко Виктор. 24 февраля, около 13:00, они ушли из дома и до сих пор не вернулись. Место нахождения их неизвестно, на связь с родными не выходят.