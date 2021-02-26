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пятница, 26 февраля 2021 10:17

Брат с сестрой бесследно исчезли

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В селе Рогозов Бориспольского района Киевской области исчезли родные сестра и брат - 14-летняя Герасименко Кристина и 12-летний Герасименко Виктор. 24 февраля, около 13:00, они ушли из дома и до сих пор не вернулись. Место нахождения их неизвестно, на связь с родными не выходят.

Вероятно, брат и сестра находятся в Киеве, сообщила Служба розыска детей Киевской области.

Автор: коллаж "Киев Оперативный"
  Брат с сестрой покинули место проживания, по ул. Соборности в селе Рогозов, и исчезли
Брат с сестрой покинули место проживания, по ул. Соборности в селе Рогозов, и исчезли

Исчезнувшей Кристине на вид 14 лет, рост 163 см, среднего телосложения, волосы темные, средней длины, лицо круглое, глаза голубые. Особая примета: на шее с правой стороны 3 родинки. Одета в длинную темно-зеленую куртку с белой надписью на спине, джинсы черного цвета, черные кроссовки. С собой имеет рюкзак бирюзового цвета.

Исчезнувшему Виктору на вид 12 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, темные волосы, лицо овальное, глаза зелено-карие. Особая примета: над верхней губой родинка. Одет в черные брюки, желтые кроссовки, куртку красного цвета с черными полосками, шапку белого цвета с балабоном.

При наличии любой информации о возможном месте пребывании детей просят звонить по телефону спецлинии полиции 102.

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Броварчанина Даниила Балицкого с татуировкой в виде изображения "Всевидящий глаз" нашли в Броварах. Парень держал в руках сигарету и был пьян.

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Дата
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