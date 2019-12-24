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вторник, 24 декабря 2019 14:21

Мэра подозревают в растрате денег, которые дали на дороги

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Мэра подозревают в растрате денег, которые дали на дороги
Мэру города Коростышев объявили о подозрении. Фото: СБУ

Мэра города Коростышев Житомирской области Ивана Кохана подозревают в растрате 800 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог.

Чиновник не проверил качество ремонта дорог местного значения, однако соответствующие акты их исполнителям подписал. Строительно-техническая и финансово-бухгалтерская экспертизы подтвердили, что так через голову горсовета, бюджет Коростышева потерял более 800 тыс. грн, сообщили СБУ.

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Должностному лицу объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

В здании Одесского областного совета детективы Государственного бюро расследований проводят следственные действия. В нескольких кабинетах изымают документы. ГБР расследует якобы большую растрату средств облбюджета в Измаиле.

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