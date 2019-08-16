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пятница, 16 августа 2019 12:54

В облсовет пришли детективы ГБР с обысками

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В облсовет пришли детективы ГБР с обысками
В Одесском облсовете проводят обыски. Фото: "Багнет"

В здании Одесского областного совета детективы Государственного бюро расследований проводят следственные действия.

В нескольких кабинетах вынимают документы, сообщает "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

ГБР расследует якобы большую растрату средств облбюджета в Измаиле.

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В облсовете сейчас идет сессия собрания.

Внеочередная сессия Одесского областного совета началась с драки. На сессии должны избрать нового председателя собрания вместо Анатолия Урбанского, который идет в Верховную Раду.

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