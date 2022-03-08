Мэр разбомбленной Ахтырки раздавал цветы, рассказывая о преступлениях РФ

Мэр Ахтырки Пало Кузьменко 8 марта раздавал цветы, "поскольку все будет Украина". Фото: life.liga.net

В ночь на 8 марта Ахтырка Сумской области снова подверглась авиаударам российских оккупантов. Были два авианалета на город. Есть раненые и погибшие

Здания исполкома и гастронома разрушили полностью. Центр города – также, сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко, передает LIGA.Life.

"15 человек ранены за ночь, средние и тяжелые. Есть несколько погибших, их не можем достать из-под завалов", – рассказал Кузьменко.

По его словам, в городе нет тепла, ТЭЦ и электроподстанции уничтожены полностью. Враг перебил много электросетей. Нет света и очень ограничена вода. Полностью разрушены центральная канализация и центральные водопроводы.

Мэр убежден, что в Ахтырке не будет гуманитарной катастрофы, потому что есть река, то есть доступ к воде. И села помогают с продовольствием.

"Они (россияне. – Gazeta.ua) пытаются добиться гуманитарной катастрофы, чтобы наш президент для спасения мирных жителей пошел на уступки. Но мы этого не хотим. Хотим освобождения всей страны - и Крыма, и Донецка, и Луганска, а не уступок" , – сказал Кузьменко.

В самом городе, говорит он, русских нет. Их выбили по суше далеко. Поэтому бьют по городу из воздуха:

"Если взорвалась бомба, то через 300 м в доме нет ни одного стекла. А ближе – ничего нет. Бомбят. Вырви более 20 м в диаметре".

В целом, с начала вторжения РФ в городе погибших уже до сотни, раненых еще больше, говорит мэр.

Кроме управления городом, он заведует отделением травматологии, сам травматолог. Говорит, сейчас в больнице все достаточно, медикаментами обеспечены, для хронических больных аптеки допродают лекарства.

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"Пока что справляемся, мы готовились к чрезвычайным состояниям. Оказываем первую помощь, затем отправляем больных в Полтаву и дальше", – объясняет Кузьменко.

В Ахтырке остаются, по словам мэра, очень много людей:

"Люди не понимают, что такое может быть в XXI веке в центре Европы. А в другом – паники нет. Они не уезжают и не хотят уезжать. Да – приваливает, там – бомбят, но не уезжают. В многоэтажках забивают окна и остаются там".

Люди есть и в бомбоубежищах, и на улицах: "Сейчас меня много просят: не говори ничего о городе, пусть подходят, будем бить".

Во время общения с журналистами по телефону, Кузьменко раздавал цветы: "Люди дали нам тысячи живых цветов, раздаем, чтобы ставили на окошках. Потому что все будет Украина!".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.