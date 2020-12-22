Мэр Броваров рассказал подробности нападения

Под Киевом пятеро неизвестных напали на мэра Броваров Игоря Сапожко и его семью. Избили и ограбили. Фото: facebook.com/i.sapozhko

Мэр Броваров Киевской области Игорь Сапожко рассказал подробности нападения грабителей.

Говорит, они ворвались в их дом 21 декабря около 21:30. В это время в доме, кроме него, были жена Марина и 9-летний сын.

"Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину. И на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли", - рассказал Сапожко в Facebook.

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Убежден, что это не просто грабеж с целью завладеть имуществом. А политическое давление и расправа с целью запугать и заставить его снять свою кандидатуру с выборов.

"Несмотря на ужасы, которое пережила моя семья, я хочу заверить, что запугать меня не удастся. Я ни в коем случае не предам доверие тысяч броварчан, которые меня поддерживают. Мы вместе одержали победу 25 октября и обязательно победим 17 января 2021 года. А всем своим оппонентам советую действовать исключительно в правовом поле и не превращать выборы в Броварах в кровавую бойню. Результаты повторных выборов 17 января нас рассудят", - добавил Сапожко.

Каких именно политических оппонентов имеет в виду - не уточнил.

Нападение произошло в доме чиновника в селе Гнидын Киевской области, куда ворвались пятеро неизвестных. Угрожая оружием, злоумышленники забрали $10 тыс., а также ювелирные изделия, по данным СМИ.