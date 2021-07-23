Медики требовали взятки у ветеранов АТО/ООС за инвалидность

В Киевской области правоохранители разоблачили чиновника медико-социальной экспертной комиссии, который требовал деньги у ветеранов АТО и ООС за присвоение группы инвалидности.

Преступники требовали у ветеранов до $5 тыс., сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова подписала подозрение заместителя председателю Харьковского облсовета

Более 20 раз чиновник получил незаконную прибыль через сообщников и 28 пострадавших, установили правоохранители.

Зафиксировано, как участник АТО передавал части взятки $2,5 тыс. сообщнику.

Силовики задержали чиновника, бывшего врача воинской части и посредника после получения ими $1,5 тыс.

Фото: gp.gov.ua

СБУ разоблачила на взяточничестве медика Львовского областного госпиталя ветеранов. Женщина требовала деньги от участников АТО. За вознаграждение нарушительница оформляла ветеранам инвалидность.