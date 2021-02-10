Медики были бессильны: 8-летняя девочка погибла вместе с бабой

Фото: vn.dsns.gov.ua

В Погребище Винницкой области во время пожара погибли 73-летняя женщина и ее 8-летняя внучка.

В их квартире в пятиэтажке на ул. Богдана Хмельницкого, 94 вспыхнуло 10 февраля около 8:50, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Горела одна из комнат квартиры на 1-м этаже пятиэтажки. Из соседних квартир спасатели сразу эвакуировали 4 жителей дома, вывели на свежий воздух троих, и спасли еще 4 человека. В горящей квартире нашли мертвой 73-летнюю мать хозяйки квартиры и 8-летнюю девочку без сознания. Реанимировать ребенка не удалось, она скончалась в автомобиле медиков", - рассказали спасатели.

В 10:13 пожар потушили. Огнем уничтожено комнату на площади 12 кв. м, домашние вещи, мебель, бытовую технику. Причину возгорания устанавливают.

В четырнадцатиэтажном доме на ул. Гагарина, 165 в Харькове вспыхнул пожар. Погиб 37-летний мужчина. Еще 13 человек спасли, 22 - вывели на свежий воздух спасатели.