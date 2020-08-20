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четверг, 20 августа 2020 16:20

Медики бросили мертвую женщину в подъезде, потому что боялись коронавируса

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Медики бросили мертвую женщину в подъезде, потому что боялись коронавируса
В Ровно медики бросили мертвую женщину в подъезде, потому что боялись коронавируса. Фото Ровно 1

В Ровно тело умершей женщины пролежало 5 ч. в подъезде жилого дома на ул. Соборной, потому что ни одна из служб не взялась доставить умершую в морг.

У 71-летней пенсионерки было подозрение на коронавирус и поэтому ни одна служба не рискнула транспортировать ее. Об этом сообщил сын покойной на горячую линию телеканала "Рівне 1".

"Олег рассказал, что его матери стало плохо. Родные вызвали скорую помощь. К сожалению, медики прибыли слишком поздно и спасти пенсионерку не смогли. Она умерла во время транспортирования в машину скорой помощи. Врачи вынесли тело из машины и оставили у лестницы в подъезде, где она пролежала 5 часов", - говорится в сообщении.

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В конце концов родственники сами занесли тело покойной в квартиру. Ее сын общается с адвокатами, чтобы найти и наказать виновных.

Есть предположение, что женщина умерла от инсульта. Семейный врач написал в заключении о подозрении на коронавирус, хотя сын говорит, что никаких признаков у нее не было. Из-за сомнительного диагноз все службы отказывались доставить тело в морг.

Заместитель главного врача Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Олег Ушкевич отметил, что "скорая" не осуществляет транспортировку трупов. Потому что это не входит в их обязанности.

Во Львовской области из-за заражения крови умер 23-летний Ростислав Комнатный, потому что врачи не заметили воспаление аппендикса. Брат умершего говорит, вероятно, установить правильный диагноз врачам помешал страх из-за коронавируса. 5 дней Ростислав жаловался на невыносимую боль, а ему выписывали обезболивающие. Прооперировали пациента только тогда, когда его состояние резко ухудшилось.

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