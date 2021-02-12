Мечтал о дочери, чтобы насиловать: жертвы семейного тирана рассказали о зверствах

В Одессе задержали 48-летнего мужчину, который годами насиловал жену и 2 дочерей. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе жена и 2 дочери 48-летнего мужчины, который годами издевался и насиловал их, рассказали о пережитом.

Мужчина признался, что с детства мечтал жениться, иметь дочь и насиловать ее. Своим жертвам угрожал, что зарежет, если они кому-нибудь расскажут о сексуальных домогательствах и побои.

"Говорил, что эту мысль вынашивал с 10 лет. Говорил, "​​я знаю, что когда женюсь, у меня родится дочь, я подожду пока она подрастет и я первым ее буду насиловать", - рассказала жена задержанного, передает "Сегодня".

Старшую дочь начал насиловать в 16 лет. Младшую - в 13.

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"Мне было 16 лет, когда это произошло впервые. Он попросил об этом не рассказывать, чтобы это было нашей маленькой тайной. Он угрожал физической расправой. Сказал, что он убьет всех, всех порежет. И мне говорил, что я в том буду виновата", - рассказала 15-летняя девушка, которая дважды пыталась покончить с собой.

Задержанный ранее был судим за убийство. Постоянно пил, был жестоким к людям и к животным.

Сейчас подозреваемый в следственном изоляторе. Суд должен избрать ему меру пресечения. Вероятно, заседание по этому делу будут проходить в закрытом режиме.

11 февраля в Одессе полицейские задержали 48-летнего мужчину, который годами насиловал жену и 2 дочерей. О том, что обидчик издевается над женой и детьми, сообщили в полицию посторонние люди. Мужчина запугал их, поэтому они годами держали это в тайне.