Мать вонзила нож в грудь 15-летнему сыну, пока тот спал

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В Белой Кринице на Ровенщине 40-летняя женщина вонзила нож в грудь 15-летнему сыну. Это произошло, когда парень спал, сегодня, около 5:30.

Пострадавший сам смог вызвать "скорую". Причина такого поступка женщины пока не известна, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина умышленно по неизвестным пока причинам нанесла удар кухонным ножом в грудь сыну, когда он спал в своей комнате. Парень сам вызвал и "скорую". Медики доставили пострадавшего в больницу, где у него диагностировали непроникающую рану грудной клетки", - рассказали в полиции.

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Женщину задержали. Дело расследуют как покушение на умышленное убийство.

Следственные действия продолжаются. В рамках уголовного производства будут назначены ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая.

Вблизи Ровно 44-летняя женщина застрелила 45-летнего мужа, ранила 13-летнюю дочь. Затем пыталась покончить с собой. Пострадавший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако от нанесенных травм владелец дома погиб. 13-летнюю дочь с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали.