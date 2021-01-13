Мать с 4-летним сыном умерли страшной смертью: что известно

На Львовщине 29-летняя женщина и ее 4-летний сын умерли в собственном доме.
Трагедия произошла в поселке Ивано-Франково Яворивского районе 12 января вечером. Они отравились угарным газом, сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.
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"Дом размером 12 на 12 метров, не газифицирован, обогревался только печным отоплением", - говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Во Львове 3 человека отравились угарным газом. Среди пострадавших - 3-летний ребенок.
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